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Листовки о поиске тренера для СКА расклеили возле «Юбилейного» в Петербурге. Среди обязанностей – «достойное поведение на пресс-конференциях»

Листовки о поиске тренера для СКА появились в Петербурге.

Объявления расклеены возле ледового дворца спорта «Юбилейный», сообщает корреспондент Спортса’’ Любовь Курчавова.

На них, среди прочих, указаны обязанности тренера:

• Ответственность за тренировочный процесс;

• Достойное поведение на пресс-конференциях;

• Сосредоточенность на тренировочном процессе главной команды.

Среди требований:

• Игровой стаж (не в юниорских лигах);

• Четкая, внятная и грамотная речь.

В минувшем сезоне СКА под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Ротенберг выложил таблицу с медалями СКА с 2011 года, где клуб идет 1-м, опережая ЦСКА: «Благодарю болельщиков, «Газпром» и жителей Петербурга»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
ЛДС Юбилейный
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