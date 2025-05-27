Листовки о поиске тренера для СКА расклеили возле «Юбилейного» в Петербурге. Среди обязанностей – «достойное поведение на пресс-конференциях»
Листовки о поиске тренера для СКА появились в Петербурге.
Объявления расклеены возле ледового дворца спорта «Юбилейный», сообщает корреспондент Спортса’’ Любовь Курчавова.
На них, среди прочих, указаны обязанности тренера:
• Ответственность за тренировочный процесс;
• Достойное поведение на пресс-конференциях;
• Сосредоточенность на тренировочном процессе главной команды.
Среди требований:
• Игровой стаж (не в юниорских лигах);
• Четкая, внятная и грамотная речь.
В минувшем сезоне СКА под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.
Ротенберг выложил таблицу с медалями СКА с 2011 года, где клуб идет 1-м, опережая ЦСКА: «Благодарю болельщиков, «Газпром» и жителей Петербурга»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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