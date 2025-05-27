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Ямаль и «Барселона» продлили контракт до 2031 года

Ламин Ямаль и «Барселона» продлили контракт на шесть лет.

Новое соглашение 17-летнего вингера и «Барселоны» рассчитано до лета 2031 года.

Ямаль сегодня подписал документы в офисе клуба в присутствии президента «Барселоны» Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафы Юсты и спортивного директора клуба Деку.

Ламин дебютировал за первую команду каталонцев в 2023 году. В 106 матчах за «Барсу» он забил 25 голов и сделал 34 ассиста.

Подробная статистика выступлений чемпиона Европы в составе сборной Испании смотрите здесь.

Изображение: x.com/FCBarcelona

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Барселоны»
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Рафа Юсте
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