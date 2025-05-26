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  • Развязка сезона в АПЛ и Серии А, победа США на ЧМ по хоккею, Алонсо возглавил «Реал», «Спартак» продлил контракт Станковича, Мбаппе выиграл «Золотую бутсу», кричалка Мостового и другие новости
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Развязка сезона в АПЛ и Серии А, победа США на ЧМ по хоккею, Алонсо возглавил «Реал», «Спартак» продлил контракт Станковича, Мбаппе выиграл «Золотую бутсу», кричалка Мостового и другие новости

1. Завершился сезон АПЛ. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и третий год подряд финишировал вторым. «Ман Сити» победил «Фулхэм» (2:0) и финишировал в топ-3 (как и во всех сезонах при Гвардиоле). «Челси» обыграл «Ноттингем» (1:0) и стал четвертым.

По итогам сезона в Лигу чемпионов вышли «Ман Сити», «Челси» и «Ньюкасл», присоединившись к «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Тоттенхэму». «Астон Вилла» могла оказаться в ЛЧ, но сыграет в Лиге Европы из-за поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2). У команды Эмери сначала удалили Мартинеса, а потом отменили гол по сомнительной причине. «МЮ» стал 15-м – это худший результат за 51 год, тогда вылетели. «Ливерпулю» вручили чемпионский кубок.

Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ, а еще повторил рекорд Ширера и Коула по «гол+пас» за сезон – 47 очков.

2. США обыграли Швейцарию в финале хоккейного ЧМ-2025 благодаря голу Томпсона в овертайме – 1:0. Американцы выиграли чемпионат мира впервые с 1960 года и в третий раз в истории. Швейцария проиграла второй финал ЧМ подряд и 4-й в XXI веке. Швеция выиграла у Дании матч за бронзу.

3. «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо. Работавший в «Байере» тренер подписал контракт до лета 2028 года.

4. «Спартак» продлил контракт с тренером Деяном Станковичем до 2027 года.

5. В последнем туре Серии А «Ювентус» обыграл «Венецию» (3:2) и вышел в Лигу чемпионов. «Рома» сыграет в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций, «Лацио» не попал в еврокубки, проиграв «Лечче» с 17-го места. «Эмполи» и «Венеция» вылетели в Серию Б.

6. «Барселона» в последнем туре Ла Лиги разгромила «Атлетик» на выезде благодаря дублю Левандовского – 3:0.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в дебютном сезоне и выиграл европейскую «Золотую бутсу». 17-летний Ямаль стал лучшим ассистентом.

7. «Зенит» в честь столетия клуба провел Winline Матч Легенд, в котором Санкт-Петербург обыграл Ленинград. Путин поздравил «Зенит» с юбилеем, а Александр Медведев выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Иван Карпов написал, что председатель правления покинет клуб, но Медведев опроверг инсайд в своем стиле: «За брехню он получил пожизненный запрет на журналистскую профессию. В пруду барракуды Лиги защиты интернета объели его до костей».

Во время матча Андрей Мостовой зарядил кричалку «##### «Спартак», #####» на трибуне фанатов «Зенита».

8. Гран-при Монако-2025. Норрис выиграл гонку «Формулы-1» и до 3 очков сократил отставание от Пиастри, Леклер – 2-й. Алонсо сошел из-за технических проблем.

9. «Эдмонтон» разгромил «Даллас» (6:1) в 3-й игре финала Западной конференции Кубка Стэнли.

10. Ролан Гаррос. Музетти, Пол, Опелка, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг у мужчин, Сафиуллин, Накашима, Микельсен выбыли, Махач снялся. У женщин Шнайдер, Потапова, Свитолина, Анисимова, Паолини пробились во 2-й круг, Блинкова, Павлюченкова, Рахимова, Квитова, Костюк выбыли.

На турнире прошла церемония в честь Надаля. Федерер, Джокович и Маррей вышли к нему на корт, Алькарас и Швентек были на трибунах. Плашку со следом Рафаэля установили на центральном корте.

11. НБА. Финал Восточной конференции. «Индиана» уступила «Нью-Йорку» в 3-м матче серии.

12. Россию не допустят к Олимпиаде-2026, заявил глава ИИХФ Тардиф. ФХР все отрицает: «У ОКР нет уведомлений от МОК».

13. Сафонов, Глушенков, Батраков, Сильянов, Кисляк, Комличенко и Антон Миранчук – в составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью. Из «Спартака» вызван только Пруцев.

14. Антонио Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить вместо него Массимилиано Аллегри в ближайшее время.

15. Валерий Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте, сообщил Тимур Гурцкая. В то же время «РИА Новости» утверждает, что тренер сборной России может возглавить «Зенит» в случае возвращения Митрофанова в клуб.

16. Путин позвонил Мусаеву и губернатору Краснодарского края Кондратьеву и поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ.

17. «Фенербахче» стал чемпионом Евролиги, обыграв «Монако» в финале. «Олимпиакос» был сильнее «Панатинаикоса» в матче за бронзу.

18.  Чемпионат России по регби. «Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» и другие результаты.

19. «Феррари» Шумахера продана за 18 млн долларов – это рекорд для болидов Михаэля.

Цитаты дня.

Канделаки поздравила «Зенит» со 100-летием: «Болеющие за клуб люди двигают вперед весь российский футбол. Лигу чемпионов мы точно возьмем»

«Эра «Зенита» закончилась, началась эра «Краснодара»! Мы – чемпионы, и этим все сказано!» Олусегун об РПЛ

ISU: «Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в Олимпиаде-2026»

Ротенберг поздравил «Зенит» со 100-летием: «В СКА равняются на «Зенит» – все успехи в хоккее достигнуты на примере футбольных коллег. Спасибо болельщикам, «Газпрому» и Миллеру»

Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?53186 голосов
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 2-й, Рафинья – 3-й, Доннарумма – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 11-й, Винисиус – 15-й
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