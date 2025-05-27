«Химки» подали апелляцию на решение о невыдаче лицензии для участия в РПЛ: «Надеемся на справедливое решение»
«Химки» подали апелляцию на решение комиссии РФС по лицензированию.
Напомним, подмосковному клубу отказали в выдаче лицензии для участия в Мир РПЛ в следующем сезоне.
«Мы воспользовались своим законным правом обратиться в апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки.
Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты», – заявил генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов.
«Химки» останутся в РПЛ – клуб начал погашать долги, нужно выплатить 1,2 млрд рублей до 1 июня. Команду возглавит Осинькин (Иван Карпов)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Химок»
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