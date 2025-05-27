«Аль-Хилаль» предлагает Бруну до 65 млн фунтов в год с учетом бонусов. Хавбек «МЮ» должен принять решение к четвергу
«Аль-Хилаль» сделал окончательное предложение Бруну Фернандешу.
Саудовский клуб предлагает полузащитнику «Манчестер Юнайтед» зарплату в размере 700 000 фунтов в неделю. С учетом различных бонусов португалец сможет зарабатывать до 65 миллионов фунтов в год, также ему будут оплачивать перелеты и проживание.
«Аль-Хилаль» установил крайний срок для игрока – он должен принять решение относительно возможного перехода к четвергу.
В минувшем сезоне АПЛ Бруну провел 36 матчей, отличившись 8 голами и 10 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GiveMeSport
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