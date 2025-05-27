Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА выиграл у «Зенита» в гостях и повел 1-0 в серии
Сегодня, 27 мая, состоялся первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА, действующий чемпион, на выезде выиграл у победителя регулярного чемпионата «Зенита» из Санкт-Петербурга (82:80, 1-0).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Первый матч
ЦСКА ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2327 голосов
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У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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