Подколзин применил 8 силовых приемов в 4-м матче серии против «Далласа» – больше всех в составе «Эдмонтона». У него 2 броска и малый штраф за 12:39

Василий Подколзин применил 8 силовых приемов в 4-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Эдмонтона » был активен в силовой борьбе в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Далласом » (4:1, 3-1).

23-летний россиянин стал лидером команды по числу хитов (8), опередив форвардов Каспери Капанена (7) и Трента Фредерика (6).

Сегодня Подколзин (12:39, 0:41 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 2 броска в створ (плюс 2 промаха), 1 блок и малый штраф за грубую игру.

В текущем плей-офф у нападающего «Ойлерс» 6 (1+5) баллов в 15 играх при полезности «+5» и 70 силовых приемах (2-е место в команде, больше только у форварда Зака Хаймана – 111).