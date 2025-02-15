Бенуа Ришо поставит программы Муравьевой и дуэту Кагановская – Некрасов. Французский хореограф приехал в Москву («Р-Спорт»)
Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программы российским фигуристам.
По информации «Р-Спорта», Ришо будет работать с Софьей Муравьевой и танцевальным дуэтом Василиса Кагановская – Максим Некрасов.
Постановочный процесс будет проходить в Москве, куда хореограф уже прибыл.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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