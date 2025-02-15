Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программы российским фигуристам.

По информации «Р-Спорта», Ришо будет работать с Софьей Муравьевой и танцевальным дуэтом Василиса Кагановская – Максим Некрасов .

Постановочный процесс будет проходить в Москве, куда хореограф уже прибыл.

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