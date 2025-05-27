«Монако» арендует Фати у «Барсы» с правом выкупа за 20 млн евро. Предложение от монегасков привлекло Ансу больше, чем от «Челси»

Ансу Фати близок к переходу в «Монако».

Французский клуб арендует вингера «Барселоны» с правом выкупа за 20 миллионов евро в конце сезона, сообщает El Partidazo de COPE.

Сам футболист уже достиг принципиальной договоренности с монегасками. Ансу больше привлекает предложение «Монако », чем «Челси », учитывая его опыт в Премьер-лиге, где он выступал за «Брайтон» на правах аренды.

Сделка должна быть закрыта сегодня или завтра.

В этом сезоне Ансу Фати провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах и не сделал ни одного результативного действия. Его статистика – здесь .