Отступные Ямаля в «Барсе» – 1 млрд евро. 17-летний вингер будет получать 8 млн в год чистыми, с учетом бонусов – до 15-20 млн евро
Стали известны детали нового контракта Ламина Ямаля с «Барселоной».
Сегодня каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 17-летним вингером до лета 2031 года.
Mundo Deportivo сообщает, что отступные за Ямаля в новом контракте сохранились на уровне 1 млрд евро.
Зарплата Ламина будет расти в зависимости от результатов, также соглашение предусматривает различные бонусы, включая вознаграждение за получение «Золотого мяча».
Как передает Diario Sport со ссылкой на El Pais, оклад Ямаля будет составлять 8 млн евро в год после уплаты налогов. С учетом всех бонусов вингер сможет получать до 15-20 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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