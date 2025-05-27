Отступные Ямаля в «Барсе» – 1 млрд евро. 17-летний вингер будет получать 8 млн в год чистыми, с учетом бонусов – до 15-20 млн евро

Стали известны детали нового контракта Ламина Ямаля с «Барселоной».

Сегодня каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 17-летним вингером до лета 2031 года.

Mundo Deportivo сообщает , что отступные за Ямаля в новом контракте сохранились на уровне 1 млрд евро.

Зарплата Ламина будет расти в зависимости от результатов, также соглашение предусматривает различные бонусы, включая вознаграждение за получение «Золотого мяча».

Как передает Diario Sport со ссылкой на El Pais, оклад Ямаля будет составлять 8 млн евро в год после уплаты налогов. С учетом всех бонусов вингер сможет получать до 15-20 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны».