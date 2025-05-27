«Краснодар» объявил об уходе Смолова, Газинского и Дюпина
Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают «Краснодар».
Клуб объявил об уходе троих игроков в связи с окончанием действия контрактов.
Смолов – лучший бомбардир в истории «Краснодара», на его счету 68 голов в составе «быков». Форвард вернулся в команду летом 2024 года.
Газинский в ходе карьеры провел 289 матчей за «Краснодар», он занимает второе место по этому показателю. Дюпин присоединился к команде в 2024 году и провел 5 матчей в рамках Фонбет Кубка России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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