«Краснодар» объявил об уходе Смолова, Газинского и Дюпина

Федор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают «Краснодар».

Клуб объявил об уходе троих игроков в связи с окончанием действия контрактов.

Смолов – лучший бомбардир в истории «Краснодара », на его счету 68 голов в составе «быков». Форвард вернулся в команду летом 2024 года.

Газинский в ходе карьеры провел 289 матчей за «Краснодар», он занимает второе место по этому показателю. Дюпин присоединился к команде в 2024 году и провел 5 матчей в рамках Фонбет Кубка России.