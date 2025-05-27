  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг выложил таблицу с медалями СКА с 2011 года, где клуб идет 1-м, опережая ЦСКА: «Благодарю болельщиков, «Газпром» и жителей Петербурга»
Фото
127

Ротенберг выложил таблицу с медалями СКА с 2011 года, где клуб идет 1-м, опережая ЦСКА: «Благодарю болельщиков, «Газпром» и жителей Петербурга»

Роман Ротенберг выложил таблицу с медалями СКА с 2011 года.

В 2011-м Ротенберг стал вице-президентом армейского клуба. Медали чемпионата России до 2024 года распределялись по итогам плей-офф КХЛ (кроме сезона-2014/15 и ковидного чемпионата-2019/20).

«Сегодня, в день рождения города, хочу отметить успехи СКА. Новая эра в истории нашего клуба началась в 2005 году, когда спонсором СКА стала компания «Газпром».

С 2011 года, на примере «Зенита», мы начали в клубе серьезную перестройку, и с тех пор добились многого. По количеству медалей СКА занимает первое место в КХЛ.

Из основных трофеев у нас два Кубка Гагарина, два Кубка Харламова и три Кубка Континента.

«СКА-1946» за последние четыре года трижды играл в финале Кубка Харламова и дважды выигрывал этот трофей.

Младшая команда, основу которой составляют 16-17-летние хоккеисты – «СКА-Юниор» (Красногорск), стала важной ступенью на пути из детского хоккея в МХЛ и далее в профессиональный хоккей. В составе «СКА-1946» этого года только четыре игрока не играли ранее за «СКА-Юниор».

Динамично развиваются и наши детские команды. И с точки зрения индивидуальных навыков, и с точки зрения спортивных результатов. Команда «Красная Машина Юниор» 2014 года рождения стала обладателем Кубка Третьяка – одного из сильнейших соревнований в России.

Все возраста «Красной Машины Юниор» выступают в группе А первенства Москвы, хотя школа была создана совсем недавно.

Во всех трех старших возрастах команды системы СКА – чемпионы Санкт-Петербурга. Отметим, что участники финала Кубка Харламова – 21 человек – выпускники нашей Академии (77%).

Сборная России до сих пор занимает первое место в рейтинге ИИХФ, хотя не выступает в главных международных турнирах 4 года. На нашем счету золото Олимпиады-2018 года, а также множество медалей ЧМ, МЧМ и ЮЧМ.

За последние три года сборная России одержала 20 побед и потерпела всего пять поражений. Мы выиграли два последних Кубка Первого канала – главного турнира для нашей команды в отсутствии ЧМ.

СКА – №1 по доходам в КХЛ. 1 575 миллионов рублей – рекорд по коммерческой выручке в сезоне 24/25 – рост в 29 раз с сезона-2011/12.

СКА – самый посещаемый клуб КХЛ трех последних сезонов. Нам принадлежат рекорды КХЛ и МХЛ по посещаемости.

Благодарю всех болельщиков СКА, ПАО «Газпром» и всех жителей Петербурга, которых еще раз поздравляю с днем рождения нашего любимого города!» – написал в соцсетях главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Изображение: t.me/rotenberg81

Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoКубок Первого канала
logoМХЛ
logoСКА-1946
болельщики
logoЗенит
детский хоккей
logoИИХФ
logoКХЛ
logoСКА
деньги
logoСборная России по хоккею с шайбой
Кубок Континента
Кубок Харламова
logoГазпром
logoСКА-ЮНИОР
logoКубок Гагарина
сборная России U25
logoПхенчхан-2018
logoЦСКА
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг об академии СКА: «Будут новые тренеры – самые сильные в России. Есть серьезные игроки, они помогут нам завоевать Кубок Харламова, Кубок Гагарина, а также сборной»
5225 мая, 10:31
Ротенберг после поражения «СКА-1946» в финале Кубка Харламова: «Три финала за 4 года – не случайность. Есть два критерия: результат и развитие. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное»
6624 мая, 16:55
Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф
8024 мая, 13:19
Главные новости
Дадонов не сыграл в 4-м матче серии с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» впервые в этом плей-офф остался в запасе – после 6 игр подряд без очков
120 минут назад
Нюджент-Хопкинс набрал 9 очков в 4 матчах с «Далласом». Он 7-й игрок в истории НХЛ с 2+ баллами в каждой из 4 первых игр серии за выход в финал Кубка Стэнли
253 минуты назад
Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 3 ассиста и «минус 4» на отрезке
22сегодня, 04:00
Скиннер отразил 28 из 29 бросков «Далласа» в 4-м матче серии. Победа – 3-я подряд при 97,7% сэйвов на отрезке
3сегодня, 03:50
Подколзин применил 8 силовых приемов в 4-м матче серии против «Далласа» – больше всех в составе «Эдмонтона». У него 2 броска и малый штраф за 12:39
13сегодня, 03:35
40-летний Перри забросил 6 шайб в текущем плей-офф и повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет
10сегодня, 03:20
«Эдмонтон» повел 3-1 в финале Запада с «Далласом», выиграв 4-й матч серии – 4:1 при 2 шайбах в пустые ворота. У 40-летнего Перри 1+1 – гол стал победным
22сегодня, 03:05
Кубок Стэнли. «Эдмонтон» победил «Даллас» в 4-й игре финала Запада – 4:1
302сегодня, 02:49
«Авангард» подпишет Волкова из «Динамо» Минск. На форварда претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА
25сегодня, 02:29
Игорь Есмантович: «ЦСКА – это философия, любовь к Родине, ответственность, сильный характер, воля к победе, орденоносцы. Для меня важно, чтобы у нового тренера было армейское ДНК»
23вчера, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
Хайман получил травму в 4-м матче серии с «Далласом» после столкновения с Марчментом. У форварда 111 хитов в 15 играх в текущем плей-офф – 1-е место в «Эдмонтоне»
138 минут назадВидео
«Куньлунь» будет играть на площадке канадского размера в Мытищах
4сегодня, 02:43
Никитин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Хоккеисты поверили в наши идеи и достигли мечты через сверхусилие, травмы, боль, выплеснули все эмоции»
1сегодня, 02:16
Забуга о новом тренере «Торпедо»: «Исаков поощрен за добросовестный труд. Победа «Торпедо-Горький» – отличный результат огромной тренерской работы»
1вчера, 21:48
Владислав Третьяк: «Исаев – вратарь номер один, на которого можно положиться. Он отличается стабильностью»
3вчера, 21:13
Забуга о том, когда «Торпедо» переедет на новую арену: «По самым оптимистичным сценариям – сентябрь 2025 года. Работа ведется круглосуточно»
1вчера, 20:59
Третьяк поздравил «Торпедо-Горький» с победой в Кубке Чемпиона России: «Хорошая команда, там созданы все условия. Ребята получают шанс попасть в клуб КХЛ»
вчера, 20:25
Каменский о КХЛ: «Уровень команд вырос, они подравнялись между собой. Это вызвало рост интереса к хоккею. Клубы бились до последнего, но Кубок Гагарина забрал сильнейший»
1вчера, 19:59
Пикар будет бэкапом Скиннера в 4-й игре серии «Эдмонтона» с «Далласом»
1вчера, 19:53
Яковлев о ЧМ-2025: «Смотреть турнир, на который Россию не приглашают, удовольствием не назовешь. Плюс вылет Канады убавил интереса»
2вчера, 18:59