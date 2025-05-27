Ротенберг выложил таблицу с медалями СКА с 2011 года, где клуб идет 1-м, опережая ЦСКА: «Благодарю болельщиков, «Газпром» и жителей Петербурга»
В 2011-м Ротенберг стал вице-президентом армейского клуба. Медали чемпионата России до 2024 года распределялись по итогам плей-офф КХЛ (кроме сезона-2014/15 и ковидного чемпионата-2019/20).
«Сегодня, в день рождения города, хочу отметить успехи СКА. Новая эра в истории нашего клуба началась в 2005 году, когда спонсором СКА стала компания «Газпром».
С 2011 года, на примере «Зенита», мы начали в клубе серьезную перестройку, и с тех пор добились многого. По количеству медалей СКА занимает первое место в КХЛ.
Из основных трофеев у нас два Кубка Гагарина, два Кубка Харламова и три Кубка Континента.
«СКА-1946» за последние четыре года трижды играл в финале Кубка Харламова и дважды выигрывал этот трофей.
Младшая команда, основу которой составляют 16-17-летние хоккеисты – «СКА-Юниор» (Красногорск), стала важной ступенью на пути из детского хоккея в МХЛ и далее в профессиональный хоккей. В составе «СКА-1946» этого года только четыре игрока не играли ранее за «СКА-Юниор».
Динамично развиваются и наши детские команды. И с точки зрения индивидуальных навыков, и с точки зрения спортивных результатов. Команда «Красная Машина Юниор» 2014 года рождения стала обладателем Кубка Третьяка – одного из сильнейших соревнований в России.
Все возраста «Красной Машины Юниор» выступают в группе А первенства Москвы, хотя школа была создана совсем недавно.
Во всех трех старших возрастах команды системы СКА – чемпионы Санкт-Петербурга. Отметим, что участники финала Кубка Харламова – 21 человек – выпускники нашей Академии (77%).
Сборная России до сих пор занимает первое место в рейтинге ИИХФ, хотя не выступает в главных международных турнирах 4 года. На нашем счету золото Олимпиады-2018 года, а также множество медалей ЧМ, МЧМ и ЮЧМ.
За последние три года сборная России одержала 20 побед и потерпела всего пять поражений. Мы выиграли два последних Кубка Первого канала – главного турнира для нашей команды в отсутствии ЧМ.
СКА – №1 по доходам в КХЛ. 1 575 миллионов рублей – рекорд по коммерческой выручке в сезоне 24/25 – рост в 29 раз с сезона-2011/12.
СКА – самый посещаемый клуб КХЛ трех последних сезонов. Нам принадлежат рекорды КХЛ и МХЛ по посещаемости.
Благодарю всех болельщиков СКА, ПАО «Газпром» и всех жителей Петербурга, которых еще раз поздравляю с днем рождения нашего любимого города!» – написал в соцсетях главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Изображение: t.me/rotenberg81
Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф