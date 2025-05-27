Мостовой не изменил отношение к Мусаеву после чемпионства: «Повезло, что оказался в «Краснодаре» – там система решает. Половина даже не знает, кто это»
В прошедшем сезоне «Краснодар» под руководством Мусаева впервые стал чемпионом РПЛ, опередив «Зенит» на один балл в таблице.
– «Краснодар» сейчас выиграл с Мусаевым. Мусаев – не футболист.
– Конечно.
Повезло ему, что он оказался в этой команде. Он же сам много раз говорили об этом. И многие люди со стороны говорили: «Мусаев – кто это?» Половина же даже не знает, кто это. Ну вот так оказался.
– То есть там система решает, да?
– Конечно, там решает система. А у нас в нашем футболе решают связи, знакомства, еще что-то, правильно?
– Вы уже говорили про то, что оцениваете тренерские способности Мурада Мусаева.
– Конечно, я и так остаюсь при своем мнении. Ну так и сложилась ситуация жизненная, что такого?
– То, что он чемпионство выиграл, – это как-то поменяло ваше отношение?
– Нет, конечно, к нему нет. У меня поменялось отношение к тому, что «Краснодар» – сильная команда с хорошим подбором футболистов, ну и с Кордобой во главе, конечно.
– То есть футбольным человеком не стал он из-за того, что получилось выиграть чемпионство?
– Ну а как он станет, он не играл в футбол? Так же как и я не стану же баскетбольным человеком, если я в баскетбол не играл. Хотя я неплохо играл!
– Хоккейным стали.
– Хоккейным стал, но все равно же меня не воспринимают как хоккеиста, правильно? Меня же как футболиста, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.