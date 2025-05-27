«Динамо» сыграет с 2Drots, ЦСКА – с «Амкалом» летом на «ВТБ Арене». На турнире определят, кто сильнее – профи или медиакоманды

Стали известны участники турнира между медиакомандами и клубами РПЛ.

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Предварительно матчи пройдут 26 и 27 июня

Результаты двух матчей суммируют и определят, кто сильнее – профи или медиафутбол. В случае ничьей – пробьют буллиталити.

В «Динамо » подтвердили Спортсу’‘, что такой турнир пройдет летом. Официально о составе участников будет объявлено в ближайшее время.