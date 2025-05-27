«Динамо» сыграет с 2Drots, ЦСКА – с «Амкалом» летом на «ВТБ Арене». На турнире определят, кто сильнее – профи или медиакоманды
Стали известны участники турнира между медиакомандами и клубами РПЛ.
Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
Предварительно матчи пройдут 26 и 27 июня
Результаты двух матчей суммируют и определят, кто сильнее – профи или медиафутбол. В случае ничьей – пробьют буллиталити.
В «Динамо» подтвердили Спортсу’‘, что такой турнир пройдет летом. Официально о составе участников будет объявлено в ближайшее время.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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