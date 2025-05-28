Ролан Гаррос. Рублев, Джокович, Зверев, Дрэйпер, Бублик, Меньшик, Фонсека, Монфис вышли во 2-й круг, Медведев, Чилич, Оже-Альяссим выбыли
Даниил Медведев уступил Кэмерону Норри в первом круге «Ролан Гаррос».
Андрей Рублев обыграл Ллойда Харриса.
Новак Джокович прошел Маккензи Макдональда, Александр Зверев – Лернера Тьена.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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