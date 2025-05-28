«Эдмонтон» повел 3-1 в финале Запада с «Далласом», выиграв 4-й матч серии – 4:1 при 2 шайбах в пустые ворота. У 40-летнего Перри 1+1 – гол стал победным

«Эдмонтон» повел 3-1 в финале Запада с «Далласом», выиграв 4-й матч серии – 4:1.

«Ойлерс» обыграли «Старс» в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли, забросив две последние шайбы в пустые ворота.

40-летний форвард Кори Перри забросил победную шайбу в большинстве. Он набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи.

Также в тройку звезд вошли форвард канадского клуба Райан Нюджент-Хопкинс (0+2) и вратарь Стюарт Скиннер (28 отраженных бросков из 29).

Счет в серии: 3-1