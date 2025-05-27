«МЮ» и «Атлетико» интересуются Ретеги. «Аталанта» хочет 60+ млн евро за лучшего бомбардира сезона Серии А
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» интересуются форвардом «Аталанты» Матео Ретеги.
Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.
В «Аталанте» не намерены расставаться с Ретеги меньше чем за 60 млн евро – именно с такой суммы клуб начнет переговоры.
26-летний итальянский форвард стал лучшим бомбардиром сезона Серии А, забив 25 мячей в 36 матчах.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: La Gazzeta dello Sport
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