«МЮ» и «Атлетико» интересуются Ретеги. «Аталанта» хочет 60+ млн евро за лучшего бомбардира сезона Серии А

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» интересуются форвардом «Аталанты» Матео Ретеги.

Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

В «Аталанте» не намерены расставаться с Ретеги меньше чем за 60 млн евро – именно с такой суммы клуб начнет переговоры.

26-летний итальянский форвард стал лучшим бомбардиром сезона Серии А, забив 25 мячей в 36 матчах.