Осинькин покинул «Крылья Советов». Клуб объявил об отказе от продления контракта с тренером по решению сторон
Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов».
Клуб объявил об отказе от продления контракта с 59-летним специалистом по решению сторон. Срок действующего соглашения истекает в мае.
По итогам сезона Мир РПЛ самарцы заняли 10-е место в таблице, набрав 31 очко.
Осинькин возглавлял команду с лета 2020 года. В 2021 году под его руководством клуб вернулся в РПЛ и дошел до финала Кубка России, где уступил «Локомотиву».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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