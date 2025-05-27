Загитова – Медведевой: «Спасибо, что сделала шаг навстречу, это много значит для меня. Хочется верить, что все обиды остались в прошлом»

Загитова поблагодарила Медведеву за то, что та «сделала шаг навстречу».

22 мая олимпийская чемпионка Алина Загитова стала гостьей шоу серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой «БеС комментариев». Фигуристки в этом году выступят в ледовых шоу друг у друга.

«Дорогие, всем привет. Я очень рада, что наше воссоединение прошло так тепло и с такой поддержкой. Читаю ваши комментарии, и тепло на душе. Этот первый шаг был для меня непростым, но я понимаю, насколько он важен.

Особую благодарность хочу выразить Жене Медведевой. Спасибо тебе за то, что сделала шаг навстречу! Это действительно много значит для меня.

Хочется верить, что все обиды остались в прошлом и мы можем двигаться вперед с добротой в сердцах. Давайте не таить злобу и обиды, а стремиться к пониманию и поддержке друг друга. Давайте создавать новые яркие моменты вместе!» – написала Загитова в телеграм-канале.

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