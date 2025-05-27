«Спартак» не продлит контракт с Игнатовым. Михаил интересен клубам РПЛ
Михаил Игнатов покинет «Спартак».
Московский клуб не продлит контракт с 25-летним атакующим полузащитником, истекающий в конце сезона, сообщает Metaratings.ru.
С большой долей вероятности Игнатов продолжит карьеру в России. Интерес к нему проявляют несколько клубов из верхней половины таблицы Мир РПЛ.
В сезоне-2024/25 хавбек провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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