«Спартак» не продлит контракт с Игнатовым. Михаил интересен клубам РПЛ

Михаил Игнатов покинет «Спартак».

Московский клуб не продлит контракт с 25-летним атакующим полузащитником, истекающий в конце сезона, сообщает Metaratings.ru.

С большой долей вероятности Игнатов продолжит карьеру в России. Интерес к нему проявляют несколько клубов из верхней половины таблицы Мир РПЛ .

В сезоне-2024/25 хавбек провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь .