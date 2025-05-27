Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене приостановила спортивную карьеру: «Уже не получается искать мотивацию только для внутренних стартов»

Мария Ласицкене взяла паузу в соревновательной деятельности.

Она сообщила, что пропустит командный чемпионат России по легкой атлетике.

«Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще. Есть большая психологическая усталость от всего происходящего.

Легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстраненном положении, и лично у меня уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах», – сказала 32-летняя спортсменка.

Ласицкене – олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту, трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы.