Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра» (Foot Mercato)

Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра».

По данным Foot Mercato, у 40-летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры, и он всерьез раздумывает над каждым из них.

Роналду может остаться в «Аль-Насре », с которым он уже практически достиг устной договоренности по новому контракту. Клуб хочет сохранить своего лидера и сделал соответствующее предложение, которое близко к удовлетворению всех сторон.

«Аль-Хилаль » находится в поисках нового звездного лидера с тех пор, как зимой команду покинул Неймар. Клуб всерьез нацелился на трансфер Криштиану .

У «Аль-Хилаля» есть весомое преимущество – участие в клубном чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Роналду выразил желание принять участие в этом турнире.

«Эта глава окончена». Похоже, Роналду уходит из «Аль-Насра»