Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра» (Foot Mercato)
Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра».
По данным Foot Mercato, у 40-летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры, и он всерьез раздумывает над каждым из них.
Роналду может остаться в «Аль-Насре», с которым он уже практически достиг устной договоренности по новому контракту. Клуб хочет сохранить своего лидера и сделал соответствующее предложение, которое близко к удовлетворению всех сторон.
«Аль-Хилаль» находится в поисках нового звездного лидера с тех пор, как зимой команду покинул Неймар. Клуб всерьез нацелился на трансфер Криштиану.
У «Аль-Хилаля» есть весомое преимущество – участие в клубном чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Роналду выразил желание принять участие в этом турнире.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Foot Mercato
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