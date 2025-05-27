Даниил Медведев выбыл в первом круге «Ролан Гаррос».

Он проиграл Кэмерону Норри – 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

В первом сете Медведев не подал на партию, ведя 5:4, а в решающем сете при этом же счете не подал на матч.

Норри обыграл Медведева впервые за пять личных встреч, в прошлый раз они встречались три недели назад в Риме, и Медведев победил в двух сетах.

Медведев шестой раз в карьере выбыл на старте «Ролан Гаррос ». Ранее это происходило с 2017 по 2020-й и в 2023-м.

В прошлом году Медведев дошел в Париже до четвертого круга.