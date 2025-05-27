«Спартаку» интересен Осипенко. Защитник «Ростова» склоняется к переходу в «Зенит»

Максим Осипенко интересен «Спартаку».

Московский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока «Ростова » для усиления центра обороны, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что сам футболист склоняется к переходу в «Зенит », но петербуржцы еще не делали предложений. Также у Осипенко есть вариант с «Динамо ».

В минувшем сезоне Мир РПЛ 31-летний игрок провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .