«Спартаку» интересен Осипенко. Защитник «Ростова» склоняется к переходу в «Зенит»
Максим Осипенко интересен «Спартаку».
Московский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока «Ростова» для усиления центра обороны, сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что сам футболист склоняется к переходу в «Зенит», но петербуржцы еще не делали предложений. Также у Осипенко есть вариант с «Динамо».
В минувшем сезоне Мир РПЛ 31-летний игрок провел 30 матчей, отличившись 9 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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