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  • Семак о праздновании столетия «Зенита»: «Убедились, что лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – не просто слова. Люди благодарили команду за труд. Но чуть‑чуть нам в этот год не повезло»
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Семак о праздновании столетия «Зенита»: «Убедились, что лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – не просто слова. Люди благодарили команду за труд. Но чуть‑чуть нам в этот год не повезло»

Сергей Семак поделился впечатлениями от празднования столетия «Зенита».

– Какое впечатление произвел матч легенд?

– Потрясающее! В день рождения и юбилей клуба он был организован на самом высоком уровне. Более 50 тысяч болельщиков, атмосфера, которая была на «Газпром Арене», – все это говорит о любви к «Зениту» в Санкт‑Петербурге. И к тем людям, которые на протяжении многих лет вносили свою лепту в историю клуба.

– На матче легенд вы были тренером одной из команд. Самая несложная игра в вашей карьере?

– Здесь была своя специфика – надо было быстрее принимать решения по заменам (улыбается). Но если серьезно, то все равно все хотели победить. Вы же видели, как в последние две минуты десять подкатов было. Это говорит о желании ребят показывать хороший футбол. Но счет имел значение только до финального свистка. А дальше все было наполнено благодарностью фанатам и болельщикам за такую шикарную атмосферу.

– После вы и главная команда побывали на выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» в пространстве «Севкабель Порт».

– Полный восторг! Все очень интересно и сделано на очень современном уровне. Обязательно приду сюда еще, причем уже с детьми. А вообще, посещение этой выставки стало очень хорошим завершением прекрасного дня.

– Перед этим там же вы, команда и болельщики поздравили друг друга со столетием «Зенита» со сцены музыкального фестиваля.

– Это был как раз тот случай, когда мы еще раз убедились, что лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – не просто слова. Это работает, мы прочувствовали его в действии, несмотря на не лучший наш результат в год столетия клуба. Люди пришли, чтобы поблагодарить команду за ее труд, за то, что сделали все, что смогли. Но чуть‑чуть нам в этот год не повезло, – сказал главный тренер «Зенита».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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