«Футбол мне не нравится, не понимаю суть игры. Люблю смотреть хайлайты НБА, Карри – лучший по трехочковым». Вратарь «Красной Армии» Андреянов о спорте

Вратарь «Красной Армии» из МХЛ Петр Андреянов заявил, что не понимает футбол.

18-летний голкипер в этом году выходит на драфт НХЛ. Он является одним из лучших проспектов предстоящей церемонии среди вратарей.

– С кем из нехоккейных знаменитостей ты бы хотел так провести время?

– Думаю, что со Стефеном Карри из НБА. Люблю смотреть хайлайты американского баскетбола, он там лучший по трехочковым. Стефан раньше всех выходит на тренировки и бросает в тишине, пока никого нет.

– Какие-то другие виды спорта, кроме хоккея и баскетбола, смотришь? Футбол, например.

– Нет, футбол мне не нравится. Мне тяжело он дается, я не понимаю суть игры. Впрочем, никого не обижаю и не осуждаю.

– Как будто бы динамики там меньше, чем в хоккее, не так ли?

– Именно так, – сказал голкипер системы ЦСКА Петр Андреянов .