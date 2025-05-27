«Футбол мне не нравится, не понимаю суть игры. Люблю смотреть хайлайты НБА, Карри – лучший по трехочковым». Вратарь «Красной Армии» Андреянов о спорте
Вратарь «Красной Армии» из МХЛ Петр Андреянов заявил, что не понимает футбол.
18-летний голкипер в этом году выходит на драфт НХЛ. Он является одним из лучших проспектов предстоящей церемонии среди вратарей.
– С кем из нехоккейных знаменитостей ты бы хотел так провести время?
– Думаю, что со Стефеном Карри из НБА. Люблю смотреть хайлайты американского баскетбола, он там лучший по трехочковым. Стефан раньше всех выходит на тренировки и бросает в тишине, пока никого нет.
– Какие-то другие виды спорта, кроме хоккея и баскетбола, смотришь? Футбол, например.
– Нет, футбол мне не нравится. Мне тяжело он дается, я не понимаю суть игры. Впрочем, никого не обижаю и не осуждаю.
– Как будто бы динамики там меньше, чем в хоккее, не так ли?
– Именно так, – сказал голкипер системы ЦСКА Петр Андреянов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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