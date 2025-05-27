Ролан Гаррос. Мухова играет с Паркс, М. Андреева, Гауфф вышли во 2-й круг, Калинская, Селехметьева, Э. Андреева, Саккари, Жабер, Хаддад Майя выбыли
Мирра Андреева прошла Кристину Букшу в первом круге «Ролан Гаррос».
Анна Калинская уступила Мари Бузковой.
Коко Гауфф прошла Оливию Гадеки, Джессика Пегула – Анку Тодони.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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