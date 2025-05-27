Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Бред, неуважение, беззаконие. У Овечкина мог быть последний шанс на золото. Им должно быть стыдно за такое решение»
Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.
Ранее стало известно, что МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на турнир.
«Просто бред, неуважение и беззаконие. Как еще на это реагировать?
Пропустить Олимпиаду будет ужасно для всех наших хоккеистов, особенно для Овечкина, у которого мог быть последний шанс завоевать золото ОИ.
Беспредел, им должно быть стыдно за такое решение», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
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