Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Бред, неуважение, беззаконие. У Овечкина мог быть последний шанс на золото. Им должно быть стыдно за такое решение»

Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на турнир.

«Просто бред, неуважение и беззаконие. Как еще на это реагировать?

Пропустить Олимпиаду будет ужасно для всех наших хоккеистов, особенно для Овечкина , у которого мог быть последний шанс завоевать золото ОИ.

Беспредел, им должно быть стыдно за такое решение», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.