Мостового не накажут за «##### «Спартак», судьи чаще всего ошибались против «Зенита» и «Динамо», тен Хаг в «Байере», Россия возглавит рейтинг ИИХФ, Угальде и Барко могут уйти из «Спартака» и другие новости

1. КДК не сможет наказать Мостового за кричалку «##### «Спартак», #####» , так как матч легенд «Зенита» не был под эгидой РФС. Александр Мостовой в шоке от поступка однофамильца .

2. Согласно исследованию, судьи в РПЛ чаще ошибались в пользу «Спартака» и «Краснодара» и против «Динамо» и «Зенита».

3. Эрик Тен Хаг возглавил «Байер» , контракт – до лета 2027 года. Экс-тренер «МЮ» уже работал в Германии, но в Бундеслиге – впервые .

4. Россия возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025, хотя ни разу не сыграла за три года. Удивлены? Разобрали как такое возможно .

5. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Манфред Угальде покинет «Спартак» – на него претендуют многие клубы Европы. Есть вероятность, что уйдет и Эсекиэль Барко, который хочет быть на виду у тренера сборной Аргентины .

6. Кубок Стэнли. «Каролина» размочила счет в серии с «Флоридой» (1-3), победив в 4-м матче серии – 3:0 при двух голах в пустые ворота (первая победа на этой стадии плей-офф с 2006 года – после 15 поражений подряд ). Вернувшийся в ворота «Харрикейнс» Андерсен сыграл на ноль, Никишин набрал 1-е очко на уровне НХЛ за счет паса Станковену, забившему победный гол, Свечников не удалялся и отметился ассистом на пустые ворота, Бобровский отразил 25 из 26 бросков и стал третьей звездой.

7. Елена Рыбакина, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова вышли во 2-й круг Ролан Гаррос , Полина Кудерметова и Наоми Осака выбыли.

У мужчин во 2-й круг пробились Карен Хачанов, Карлос Алькарас и Янник Синнер , Стэн Вавринка вылетел.

8. Автомобиль въехал в толпу во время парада «Ливерпуля» , задержан 53-летний белый местный житель , что, похоже, застало врасплох Джоуи Бартона.

9. НБА. 40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одолеть «Миннесоту» в 4-м матче финала Запада (3-1).

10. Парочка инсайдов о тренерских перестановках. Осинькин покинет «Крылья» , а сменить его может Адиев. РФС дал добро на совмещение Карпиным работы в сборной и «Динамо» .

11. Появились слухи о том, что Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник состоят в отношениях . Фигуристка их моментально опровергла .

12. Goal считает Усмана Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч» , в топ-3 – два игрока «Барсы».

13. Максим Фадеев написал гимн FONBET Кубка России и представит его на суперфинале «Ростов» – ЦСКА.

14. Ямаль, Мбаппе, Рафинья, Педри, Винисиус, Беллингем и Левандовски претендуют на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге, Флик, Симеоне, Вальверде и Пеллегрини – среди номинантов на приз лучшему тренеру , а Ямаль, Педри, Беллингем и Гюлер – на награду лучшему молодому игроку .

15. УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в 1-й игре серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

16. «Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 936-й гол в карьере и 800-й – на клубном уровне. После игры португалец на что-то намекнул : «Эта глава окончена. История все еще пишется».

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