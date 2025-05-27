«Динамо» объявит о назначении Карпина после матчей с Нигерией и Беларусью. Зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро (Иван Карпов)

Валерий Карпин близок к назначению в «Динамо».

По данным инсайдера Ивана Карпова, соглашение 56-летнего специалиста с московским клубом будет рассчитано на 3 года.

При этом Карпин продолжит работу в сборной России, однако его зарплата упадет с 1,8 млн до 600 тысяч евро в год. В «Динамо» тренер будет получать 2,4 млн евро в год.

Также сообщается, что в случае возвращения России на международную арену Карпин сможет доработать с Динамо до следующего трансферного окна, прежде чем полностью вернуться в сборную.

Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо » начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.

Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)