  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» объявит о назначении Карпина после матчей с Нигерией и Беларусью. Зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро (Иван Карпов)
104

«Динамо» объявит о назначении Карпина после матчей с Нигерией и Беларусью. Зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро (Иван Карпов)

Валерий Карпин близок к назначению в «Динамо».

По данным инсайдера Ивана Карпова, соглашение 56-летнего специалиста с московским клубом будет рассчитано на 3 года.

При этом Карпин продолжит работу в сборной России, однако его зарплата упадет с 1,8 млн до 600 тысяч евро в год. В «Динамо» тренер будет получать 2,4 млн евро в год.

Также сообщается, что в случае возвращения России на международную арену Карпин сможет доработать с Динамо до следующего трансферного окна, прежде чем полностью вернуться в сборную.

Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.

Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)

Кто выиграет Лигу конференций?6123 голоса
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
Иван Карпов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)
147вчера, 16:07
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «РФС дал добро. Были небольшие вопросы в контракте – их урегулировали. Осталось поставить подпись 10 июня»
15026 мая, 16:27
Главные новости
Роналду и «Аль-Наср» продолжают переговоры. Влиятельные лица Саудовской Аравии хотят перехода Криштиану в «Аль-Хилаль», чтобы он мог сыграть против «Реала» на клубном ЧМ (Бен Джейкобс)
2024 минуты назад
«Интер» договорился о трансфере Луиса Энрике из «Марселя» за 25 млн евро. Вингер подпишет пятилетний контракт и будет готов к КЧМ
628 минут назад
65 человек пострадали при наезде во время парада «Ливерпуля». Водитель пытался проехать за скорой, ему вменяют покушение на убийство и вождение в состоянии наркотического опьянения
1052 минуты назад
Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Клуб объявил это видео с актером Деревянко, где форвард вылавливает контракт удочкой
24сегодня, 10:45Фото
Фанаты «Челси» и «Бетиса» подрались в центре Вроцлава перед финалом ЛК. Участники драки бросались стульями и другими предметами, полиция применила слезоточивый газ
12сегодня, 10:31
«Милан» переключился на Аллегри из-за договоренности Итальяно и «Болоньи» о продлении контракта. Массимилиано ждет «Наполи»
38сегодня, 10:23
«Локомотив» и Вера согласовали контракт. Хавбек расторгнет соглашение с «Химками» («Чемпионат»)
61сегодня, 10:13
Тимощук про обвинения на Украине: «Зенит» меня поддерживает. Мы как одна семья, защищаем честь и достоинство клуба, интересы футбола во всем мире»
22сегодня, 10:04
Развязка все ближе! Следите за финалом «Спортивного блогера года» в текстовой онлайн-трансляции
сегодня, 10:00
«Ливерпуль» поборется с «Челси» за подписание Экитике. «Айнтрахт» требует 100 млн евро за 22-летнего форварда
53сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Можете скринить, «Динамо» с Тюкавиным выиграет трофей в течение двух лет. А дальше можно будет уходить красиво в Европу». Агент форварда о продлении контракта
1216 минут назад
Агент Шпинев об Афганской войне: «Не мог спокойно смотреть, как мои друзья идут умирать. Но подхватил гепатит в Ашхабаде. В ближний бой не вступал, но перестрелки бывали»
839 минут назад
Лариса Долина споет гимн России перед Суперфиналом Кубка между «Ростовом» и ЦСКА
1144 минуты назад
LEON Вторая лига А. «Родина-2» принимает «Ленинградец», «Волгарь» против костромского «Спартака»
145 минут назадLive
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» против сборной звезд стран Юго-Восточной Азии
346 минут назад
Экс-игрок «Арсенала», «Сосьедада» и Мексики Вела завершил карьеру в 36 лет
4сегодня, 10:00
Селюк о долгах «Химок»: «Это тьфу! Что такое миллиард рублей? 10 млн евро. Такая задолженность у половины команд в каждом европейском чемпионате. Странно, что клуб снимут»
20сегодня, 09:58
Мареска о том, что послал критиков состава «Челси»: «Просто вспышка эмоций и попытка защитить игроков. Речь не о болельщиках – они поддерживали нас весь сезон»
6сегодня, 08:43
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Монреаля», «Атланта» Миранчука примет «Орландо», «Канзас Сити» Шапи в гостях у «Лос-Анджелеса»
3сегодня, 07:55
Рахимов о 7-м месте «Рубина»: «Мы оказывали первой шестерке достойную конкуренцию. Как мне кто‑то сказал: «Мы первые среди смертных после шести бессмертных»
24сегодня, 07:42