«Динамо» объявит о назначении Карпина после матчей с Нигерией и Беларусью. Зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро (Иван Карпов)
По данным инсайдера Ивана Карпова, соглашение 56-летнего специалиста с московским клубом будет рассчитано на 3 года.
При этом Карпин продолжит работу в сборной России, однако его зарплата упадет с 1,8 млн до 600 тысяч евро в год. В «Динамо» тренер будет получать 2,4 млн евро в год.
Также сообщается, что в случае возвращения России на международную арену Карпин сможет доработать с Динамо до следующего трансферного окна, прежде чем полностью вернуться в сборную.
Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.
Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)