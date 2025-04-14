«Зенит» разгромил «Краснодар», 896-й гол Овечкина, удаление Мбаппе за удар шипами, Ружичка вытащил «Спартак» хет-триком, победа Пиастри в Бахрейне, худший сезон «МЮ» в АПЛ и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Краснодар» в важнейшем матче Мир РПЛ – 4:1! У Мостового гол и ассист , у Соболева голевая , Глушенков забил за клуб впервые с декабря. Петербуржцы до 2 очков сократили отставание от «Краснодара» и оторвались от «Спартака» и ЦСКА на 3 балла, а при равенстве очков опередят краснодарцев.

Перед игрой сообщалось , что игроки «Зенита» получат по 110 тысяч евро за победу над «Краснодаром», по 250 тысяч – если будет разгром. Семак заявил , что футболистов это мало интересовало, Медведев высказался об «агентах-провокаторах».

«Крылья Советов» обыграли «Химки» на выезде благодаря рекордному голу Сергеева – 3:1. В начале матча появилась информация, что игру посетили 345 зрителей, но в протоколе указаны 1506 человек.

«Акрон» одолел «Факел» (1:0) благодаря голу Дзюбы с пенальти. Артем после игры передал «огромный привет» гендиректору воронежцев Асхабадзе.

2. Кубок Гагарина. Хет-трик Ружички с голом на 59:59 принес «Спартаку» победу над «Салаватом» в овертайме – 5:4. Счет в серии второго раунда сравнялся – 1-1. «Локомотив» обыграл «Авангард» (4:1) и сравнял счет в серии.

3. В 32-м туре АПЛ «Ливерпуль» одолел «Вест Хэм» (2:1) благодаря голу ван Дейка на 89-й. Салах отдал голевую передачу и побил рекорд Анри и Холанда по голам и ассистам за сезон АПЛ – 45. Отрыв «Ливерпуля» от «Арсенала» увеличился до 13 очков за 6 туров до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед» без Онана разгромно проиграл «Ньюкаслу» на выезде – 1:4. Теперь «МЮ» наберет не больше 56 очков в АПЛ – это худший результат в истории клуба. После ухода Фергюсона команда проиграла больше матчей АПЛ (115), чем при нем (114).

«Челси» сыграл вничью с «Ипсвичем» (2:2), уступая 0:2 к перерыву. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4).

4. НХЛ. Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках. Его «Вашингтон» уступил «Коламбусу» (1:4), и это привело к тому, что «Виннипег» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат, став обладателем трофея Президента. «Сан-Хосе» проиграл 9 матчей подряд и 2-й год подряд занял последнее место в лиге . Все результаты – здесь .

5. «Реал» обыграл «Алавес» на выезде в 31-м туре Ла Лиги – 1:0. На 38-й минуте Мбаппе ударил соперника шипами в голень и был удален, а на 70-й красную получил игрок «Алавеса». Похоже, форварда «Реала» дисквалифицируют на один матч . За 7 туров до конца «Мадрид» отстает от лидирующей «Барсы» на 4 очка. Все результаты тура – здесь .

6. НБА. В последний день регулярки 39+10 от Хардена обеспечили «Клипперс» победу над «Голден Стэйт» в овертайме, «Мемфис» был сильнее «Далласа». Сетка плей-офф – здесь .

7. Оскар Пиастри выиграл Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й. Пиастри до трех очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен опустился на третье место.

8. Александр Большунов выиграл лыжный марафон на 70 км свободным стилем на чемпионате России.

9. Карлос Алькарас впервые выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. Это шестой «Мастерс» в карьере испанца, он обойдет Зверева в рейтинге.

10. В Серии А «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в дерби (1:1), «Аталанта» победила «Болонью» (2:0). «Сассуоло» вернулся в высший итальянский дивизион через год после вылета.

11. Хавбек «Спартака» Умяров интересен клубам Испании и Италии из зоны еврокубков.

12. В РУСАДА рассказали, как мать подсыпала несовершеннолетнему спортсмену мельдоний.

13. Чемпион мира по борьбе Хетаг Цаболов дисквалифицирован на шесть лет за допинг.

14. Единая лига ВТБ. УНИКС впервые в сезоне взял верх над ЦСКА, «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань» и другие результаты .

15. Велогонка «Париж – Рубэ». Ван дер Пул победил , Погачар – 2-й, Педерсен – 3-й.

Цитаты дня .

Мусаев – комментатору Богданову после 1:4 с «Зенитом»: «Вы игру смотрели вообще? В перерыве не было замен. И гол у вас забил Кордоба. Вы чуть-чуть не подготовлены»

Овечкин о сезоне: «Думал, хорошо бы забить 20 голов. Слава богу, у «Вашингтона» отличная команда, которая пасует мне и дает забрасывать в пустые »

Мостовой о Мусаеве: «То ли мячи носил, то ли в клубе работал, откуда он появился – никто не знает. Футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают »

Дмитрий Песков: «Навка больше меня зарабатывает? Да, конечно . Хотя у нас очень хорошая зарплата»

Панарин о долге в 75 тысяч рублей: «ФНС, не наказывайте меня – деньги есть, все заплачу . Первое дело после приезда – подтвердить «Госуслуги» в МФЦ. Сразу же, до караоке»

Макс Ферстаппен: «Где искать проблемы болида? Нужно спросить «Ред Булл», я не знаю»

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