Шерки о работе с Гвардиолой в «Сити»: «Он такой же сумасшедший, как и я! Футбол – вся моя жизнь, неважно, ем я, сплю или принимаю душ»

Райан Шерки высказался о работе с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

«Это очень здорово. Он такой же сумасшедший, как и я – два сумасшедших парня! Мы говорим обо всем, это невероятно.

Футбол – это вся моя жизнь. Неважно, ем я, сплю или принимаю душ – всегда футбол. У нас cерьезная команда, и мы хотим побеждать во всех матчах. Мы не хотим повторения последней игры [против «Астон Виллы»].

Я чувствую себя очень хорошо, потому что с этими игроками все просто. Мы говорим на одном языке, поэтому, когда мы на поле, мы получаем удовольствие.

Для меня очень важно, чтобы зрители, приходя на стадион, получали удовольствие. У меня хорошая жизнь, но я не знаю, много ли радостных моментов в жизни у зрителей. Поэтому, когда они приходят на свой стадион, я хочу, чтобы они получали удовольствие и уходили домой с улыбкой», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».