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Отрыв «Ливерпуля» от «Арсенала» увеличился до 13 очков за 6 туров до конца сезона АПЛ

«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Арсенала» в таблице АПЛ.

Команда тренера Арне Слота сегодня обыграла «Вест Хэм» (2:1) и укрепила лидерство, набрав 76 очков.

«Арсенал», сыгравший в этом туре вничью, идет вторым с 63 очками. «Ноттингем Форест» занимает 3-е место с 57 очками, у «Манчестер Сити» 55 баллов и 4-я строчка. 5-ю позицию занимает «Челси» с 54 очками, 6-ю – «Астон Вилла», у которой также 54 балла.

До конца АПЛ остается шесть туров.

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoНоттингем Форест
logoЧелси
logoАстон Вилла
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