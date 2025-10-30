Агент Тикнизяна о срыве трансфера в «Зенит»: «Бред, что мы якобы затребовали 2 млн евро. Мы же в своем уме и понимаем, что и как»

Агент Наира Тикнизяна высказался о срыве перехода игрока в «Зенит».

– Это ведь правда, что «Зенит» и «Локомотив» договорились по сумме трансфера Тикнизяна?

– Да, клубы достигли договоренности. И нам давали в «Зените» неплохой контракт по сравнению с локомотивским, спору нет. Но по ряду моментов, о которых говорить не буду, мы с питерским клубом договориться не сумели.

– Писали, что вы просили для Наира зарплату 2 миллиона евро в год. Так?

– То, что мы якобы затребовали 2 миллиона, – это бред. Мы же в своем уме и понимаем, что и как. Даже близко никаких двух миллионов там не было.

– А если бы «Зенит» дал эти 2 миллиона?

– Если бы дал, тогда бы подумали. Но я честно вам скажу, у Наира изначально было желание попробовать силы в Европе. Он как только выбрал сборную Армении и поиграл против сильных команд вроде Турции и Хорватии, сразу сказал: «Блин, хочу в Европу».

Он сейчас вот за «Црвену » против «Порту» играл в Португалии и был поражен атмосферой на матче, – сказал Александр Клюев .