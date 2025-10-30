Гиббс-Уайт перед матчем с «МЮ»: «Их решимость бороться за эмблему видна в последних 4-5 матчах – этого не хватало АПЛ. «Ноттингему» надо сосредоточиться на том, как выиграть»

Морган Гиббс-Уайт заявил, что Премьер-лиге не хватало такого «МЮ», как сейчас.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима выиграл последние три матча в АПЛ .

В субботу манкунианцы встретятся в гостях с «Ноттингем Форест » в 10-м туре Премьер-лиги.

«Конечно, последние пару лет им пришлось нелегко, но они не сдавались, веря своему тренеру. В последних четырех-пяти играх мы начали понимать, как должен играть «Манчестер Юнайтед», видеть его упорство и решимость бороться за эмблему.

Мне кажется, видеть это было невероятно – это то, чего так не хватало лиге. Все, что мы можем сделать, – это сосредоточиться на себе, а не на том, как играет «Манчестер Юнайтед ».

Если мы сделаем это, мы фактически будем преклоняться перед ними. Мы хотим сосредоточиться на том, чего желаем сделать и как можем выиграть матч», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест».