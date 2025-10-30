Ямаль сказал не «увидимся снаружи», а «увидимся в ответном матче» Карвахалю в класико, сообщил журналист Cadena SER Овалье. Вингер «Барсы» не проявлял неуважение к капитану «Реала»

Ламин Ямаль, возможно, не говорил «увидимся снаружи» во время класико.

«Реал Мадрид » обыграл «Барселону» в Ла Лиге со счетом 2:1.

Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит.

Вскоре после начала стычки Ямаля увели с поля. По данным As, Ламин спорил с Тибо Куртуа. Marca утверждала , что игрок «Барселоны» сказал кому-то: «Увидимся снаружи».

Однако журналист Cadena SER Санти Овалье заявил в своем репортаже, что Ламин не произнес ничего похожего на то, что сообщалось в СМИ.

По версии Овалье, на самом деле Ямаль сказал капитану «Реала»: «Увидимся в ответном матче».

Подчеркивается, что в реплике 18-летнего вингера не было неуважения к партнеру по сборной Испании.