Ямаль сказал не «увидимся снаружи», а «увидимся в ответном матче» Карвахалю в класико, сообщил журналист Cadena SER Овалье. Вингер «Барсы» не проявлял неуважение к капитану «Реала»
Ламин Ямаль, возможно, не говорил «увидимся снаружи» во время класико.
«Реал Мадрид» обыграл «Барселону» в Ла Лиге со счетом 2:1.
Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит.
Вскоре после начала стычки Ямаля увели с поля. По данным As, Ламин спорил с Тибо Куртуа. Marca утверждала, что игрок «Барселоны» сказал кому-то: «Увидимся снаружи».
Однако журналист Cadena SER Санти Овалье заявил в своем репортаже, что Ламин не произнес ничего похожего на то, что сообщалось в СМИ.
По версии Овалье, на самом деле Ямаль сказал капитану «Реала»: «Увидимся в ответном матче».
Подчеркивается, что в реплике 18-летнего вингера не было неуважения к партнеру по сборной Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Barca Universal
