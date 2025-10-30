  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Холанд, Мбемо, Тимбер, Гимараэс – среди номинантов на приз лучшему игроку октября в АПЛ
21

Холанд, Мбемо, Тимбер, Гимараэс – среди номинантов на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам октября претендуют 8 футболистов. 

Мэтти КэшАстон Вилла») – 3 победы, 1 гол, 1 сухой матч;

Бруно ГимараэсНьюкасл») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2 победы, 1 поражение, 3 гола;

Эли Жуниор Крупи («Борнмут») – 1 победа, 1 ничья, 3 гола;

Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед») – 3 победы, 3 гола, 1 ассист;

Норди Мукиеле («Сандерленд») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 1 сухой матч;

Игор Тиаго («Брентфорд») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола;

Юрриен Тимбер («Арсенал») – 3 победы, 3 сухих матча. 

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoМэтти Кэш
logoСандерленд
logoБрентфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoБриан Мбемо
logoЭли Жуниор Крупи
logoАрсенал
logoНорди Мукиеле
logoБруно Гимараэс
logoЭрлинг Холанд
logoИгор Тиаго
logoМанчестер Сити
logoЮрриен Тимбер
logoНьюкасл
logoБорнмут
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
