Холанд, Мбемо, Тимбер, Гимараэс – среди номинантов на приз лучшему игроку октября в АПЛ

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам октября претендуют 8 футболистов.

Мэтти Кэш («Астон Вилла ») – 3 победы, 1 гол, 1 сухой матч;

Бруно Гимараэс («Ньюкасл ») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2 победы, 1 поражение, 3 гола;

Эли Жуниор Крупи («Борнмут») – 1 победа, 1 ничья, 3 гола;

Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед») – 3 победы, 3 гола, 1 ассист;

Норди Мукиеле («Сандерленд») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 1 сухой матч;

Игор Тиаго («Брентфорд») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола;

Юрриен Тимбер («Арсенал») – 3 победы, 3 сухих матча.

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.