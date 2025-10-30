Холанд, Мбемо, Тимбер, Гимараэс – среди номинантов на приз лучшему игроку октября в АПЛ
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На награду по итогам октября претендуют 8 футболистов.
Мэтти Кэш («Астон Вилла») – 3 победы, 1 гол, 1 сухой матч;
Бруно Гимараэс («Ньюкасл») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола;
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2 победы, 1 поражение, 3 гола;
Эли Жуниор Крупи («Борнмут») – 1 победа, 1 ничья, 3 гола;
Бриан Мбемо («Манчестер Юнайтед») – 3 победы, 3 гола, 1 ассист;
Норди Мукиеле («Сандерленд») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 1 сухой матч;
Игор Тиаго («Брентфорд») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола;
Юрриен Тимбер («Арсенал») – 3 победы, 3 сухих матча.
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
