Чемпион мира по борьбе Хетаг Цаболов дисквалифицирован на шесть лет за допинг.

Цаболов выигрывал чемпионат мира-2014, выступая за сборную России. В 2021 году спортсмен перешел в сборную Сербии.

Цаболова отстранили от спорта по статье 2.5 Всемирного антидопингового кодекса «Фальсификация» (уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы). Хетаг совершил нарушение 4 апреля 2024 года, шестилетний срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2024 года.

В составе сборной Сербии борец завоевал бронзовые медали чемпионатов мира-2023 и чемпионата Европы-2023. На Олимпиаде-2024 в Париже уступил в схватке за бронзовую награду.