Чемпион мира по борьбе Хетаг Цаболов дисквалифицирован на шесть лет за допинг
Чемпион мира по борьбе Хетаг Цаболов дисквалифицирован на шесть лет за допинг.
Цаболов выигрывал чемпионат мира-2014, выступая за сборную России. В 2021 году спортсмен перешел в сборную Сербии.
Цаболова отстранили от спорта по статье 2.5 Всемирного антидопингового кодекса «Фальсификация» (уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы). Хетаг совершил нарушение 4 апреля 2024 года, шестилетний срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2024 года.
В составе сборной Сербии борец завоевал бронзовые медали чемпионатов мира-2023 и чемпионата Европы-2023. На Олимпиаде-2024 в Париже уступил в схватке за бронзовую награду.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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