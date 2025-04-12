Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Пэлас», «Арсенал» – «Брентфорд», «Челси», «Ливерпуль» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 32-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас», «Арсенал» – «Брентфорд».
В воскресенье «Челси» сыграет дома с «Ипсвичем», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Ньюкаслом».
Чемпионат Англии
32-й тур
12 апреля 11:30, Этихад
Не начался
-xG-
12 апреля 14:00, Сент-Мэри
Не начался
-xG-
12 апреля 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
12 апреля 14:00, Сити Граунд
Не начался
-xG-
12 апреля 16:30, Эмирейтс
13 апреля 13:00, Молинью
Не начался
-xG-
13 апреля 13:00, Стэмфорд Бридж
13 апреля 13:00, Энфилд
13 апреля 15:30, Сент-Джеймс Парк
Не начался
-xG-
14 апреля 19:00, Дин Корт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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