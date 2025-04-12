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Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Пэлас», «Арсенал» – «Брентфорд», «Челси», «Ливерпуль» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 32-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас», «Арсенал» – «Брентфорд».

В воскресенье «Челси» сыграет дома с «Ипсвичем», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

32-й тур

Премьер-лига. 32 тур
12 апреля 11:30, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
-xG-
Кристал Пэлас
Премьер-лига. 32 тур
12 апреля 14:00, Сент-Мэри
Саутгемптон
Не начался
-xG-
Астон Вилла
Премьер-лига. 32 тур
12 апреля 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Не начался
-xG-
Лестер
Премьер-лига. 32 тур
12 апреля 14:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Не начался
-xG-
Эвертон
Премьер-лига. 32 тур
12 апреля 16:30, Эмирейтс
Арсенал
Не начался
-xG-
Брентфорд
Премьер-лига. 32 тур
13 апреля 13:00, Молинью
Вулверхэмптон
Не начался
-xG-
Тоттенхэм
Премьер-лига. 32 тур
13 апреля 13:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
-xG-
Ипсвич
Премьер-лига. 32 тур
13 апреля 13:00, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
-xG-
Вест Хэм
Премьер-лига. 32 тур
13 апреля 15:30, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Не начался
-xG-
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига. 32 тур
14 апреля 19:00, Дин Корт
Борнмут
Не начался
-xG-
Фулхэм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoЭвертон
logoАстон Вилла
logoБрайтон
logoКристал Пэлас
logoЛестер
logoВулверхэмптон
logoБрентфорд
logoНоттингем Форест
logoТоттенхэм
logoВест Хэм
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoИпсвич
logoБорнмут
logoЛиверпуль
logoФулхэм
logoНьюкасл
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