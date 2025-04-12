Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Пэлас», «Арсенал» – «Брентфорд», «Челси», «Ливерпуль» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 32-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » примет «Кристал Пэлас », «Арсенал » – «Брентфорд ».

В воскресенье «Челси » сыграет дома с «Ипсвичем», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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