Чемпионат России. «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, в субботу сыграют «Оренбург» и ЦСКА, «Рубин» против «Локомотива», в воскресенье «Зенит» встретится с «Краснодаром»
В Мир РПЛ пройдут матчи 24-го тура.
В пятницу «Спартак» примет «Динамо» Махачкала.
В субботу матч проведут «Оренбург» и ЦСКА, «Динамо» в гостях сыграет с «Пари НН», «Рубин» встретится с «Локомотивом».
В воскресенье «Зенит» сыграет против «Краснодара».
Чемпионат России
24-й тур
11 апреля 16:30, Лукойл Арена
Не начался
-xG-
12 апреля 09:00, Газовик
12 апреля 11:30, Стадион Нижний Новгород
12 апреля 14:00, Ак Барс Арена
12 апреля 16:30, Ахмат-Арена
13 апреля 11:30, Самара-Арена
13 апреля 14:00, Стадион Санкт-Петербург
13 апреля 16:30, Арена Химки
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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