  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат России. «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, в субботу сыграют «Оренбург» и ЦСКА, «Рубин» против «Локомотива», в воскресенье «Зенит» встретится с «Краснодаром»
46

Чемпионат России. «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, в субботу сыграют «Оренбург» и ЦСКА, «Рубин» против «Локомотива», в воскресенье «Зенит» встретится с «Краснодаром»

В Мир РПЛ пройдут матчи 24-го тура.

В пятницу «Спартак» примет «Динамо» Махачкала.

В субботу матч проведут «Оренбург» и ЦСКА, «Динамо» в гостях сыграет с «Пари НН», «Рубин» встретится с «Локомотивом».

В воскресенье «Зенит» сыграет против «Краснодара».

Чемпионат России

24-й тур

Премьер-лига. 24 тур
11 апреля 16:30, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
-xG-
Динамо Махачкала
Премьер-лига. 24 тур
12 апреля 09:00, Газовик
Оренбург
Не начался
-xG-
ЦСКА
Премьер-лига. 24 тур
12 апреля 11:30, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Не начался
-xG-
Динамо
Премьер-лига. 24 тур
12 апреля 14:00, Ак Барс Арена
Рубин
Не начался
-xG-
Локомотив
Премьер-лига. 24 тур
12 апреля 16:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Не начался
-xG-
Ростов
Премьер-лига. 24 тур
13 апреля 11:30, Самара-Арена
Акрон
Не начался
-xG-
Факел
Премьер-лига. 24 тур
13 апреля 14:00, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
-xG-
Краснодар
Премьер-лига. 24 тур
13 апреля 16:30, Арена Химки
Химки
Не начался
-xG-
Крылья Советов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoРубин
logoКраснодар
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
logoФакел
logoАхмат
logoЗенит
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoАкрон
logoОренбург
logoДинамо Москва
logoХимки
logoКрылья Советов
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Подводные течения включатся в игру. «Зенит» с опытом, характером, еще и в 100-летие все равно станет первым». Семенов об РПЛ
712 минут назад
Салах будет получать 20 млн фунтов в год с учетом бонусов по новому контракту с «Ливерпулем» – как и по прошлому
1123 минуты назад
Джон Кордоба: «Сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионом. Если нам ничего не будет мешать – сделаем это»
1430 минут назад
Писарев о «Спартаке»: «Только заговорили о чемпионских амбициях, проиграли «Рубину». Обыграли «Зенит», но потеряли очки с «Ахматом». Так чемпионами не становятся»
2247 минут назад
Салах о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Верю, что вместе мы можем выиграть много больших трофеев. Я в клубе 8 лет – надеюсь, доберусь до 10»
21сегодня, 07:36
Леонченко о Тикнизяне: «Попытки внести дисбаланс не приводят к желаемому результату, свидетельствуют, что «Локомотив» опасаются и пытаются оказать влияние»
7сегодня, 07:35
Салах продлил контракт с «Ливерпулем» на два года
90сегодня, 07:20Фото
Ривалдо: «Если «Барса» Флика еще не на уровне команды Пепа, то находится рядом к ней. Они близки к треблу, Ханси объединил команду, там хорошая атмосфера»
46сегодня, 06:57
Мартинс о чемпионской гонке в РПЛ: «Спартак» верит, что сможет ликвидировать отставание. Если будем в каждом туре забирать по три очка – все возможно»
18сегодня, 06:45
Фэйл «МЮ» и привозы Онана, разгромная победа «Челси», Ротенберг будет тренером сборной в мае, Медведев вылетел с «Мастерса», Дегтярев поддержал возвращение пива и другие новости
18сегодня, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
6 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу
122 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Реймс», в субботу «Монако» Головина сыграет с «Марселем», в воскресенье «Гавр» Кузяева встретится с «Ренном»
1сегодня, 06:55
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
13сегодня, 06:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Вольфсбурга», в субботу «Байер» примет «Унион», «Бавария» сыграет с «Боруссией» Дортмунд
1сегодня, 06:30
Скоулз про «МЮ»: Не думаю, что Амориму нравится его команда. Посмотрите на него у боковой линии – он всегда выглядит разочарованным»
6сегодня, 05:56
Рауль Рианчо: «Мостовой может достичь таких же успехов в тренерстве, как Черчесов. Он очень многое знает в футболе»
21сегодня, 05:42
Абена о слухах про уход из «Спартака»: «Мне не удалось произвести первое впечатление так, как нужно. Но сразу сказал Станковичу, что намерен биться и доказывать»
18сегодня, 05:14
Ривалдо: «Если «Реал» вылетит, цикл Анчелотти, вероятно, завершится. Но нет ничего невозможного, особенно для мадридцев. Их атака сильна, они могут забить 2-3 гола подряд»
34вчера, 21:59
Дини об ошибках Онана: «Какой-то любительский уровень. Футбольные боги говорят: «Будь скромен, не высовывайся». С его заявлениями нужно быть в хорошей форме»
10вчера, 21:45