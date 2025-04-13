«Барса» опережает «Реал» на 4 очка за 7 туров до конца Ла Лиги. «Атлетико» отстает от лидера на 10 очков при игре в запасе

«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» после 31-го тура Ла Лиги.

Вчера каталонская команда обыграла «Леганес » (1:0). Мадридцы сегодня одержали победу над «Алавесом » (1:0).

За 7 туров до конца чемпионата «Барселона » лидирует в таблице, набрав 70 очков. У «Реала », идущего вторым, 66 очков.

«Атлетико » идет на третьем месте с 60 очками, проведя на один матч меньше – завтра команда Диего Симеоне сыграет с «Вальядолидом». В топ-4 также входит «Атлетик» – перед матчем с «Райо Вальекано» у команды из Бильбао 54 очка.

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