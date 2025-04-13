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  • Мостовой о Мусаеве: «То ли мячи носил, то ли в клубе работал, откуда он появился – никто не знает. Футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают»
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Мостовой о Мусаеве: «То ли мячи носил, то ли в клубе работал, откуда он появился – никто не знает. Футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают»

Александр Мостовой не знает, откуда появился Мурад Мусаев.

В воскресенье «Краснодар» под руководством Мусаева уступил «Зениту» на выезде со счетом 1:4 в 24-м туре Мир РПЛ

«Как оцениваю тренерские способности Мурада Мусаева? Честно говоря, я вообще не знаю. Про него давно кто-то сказал, рассказал, кто это. Откуда он появился – никто не знает. В футбол он не играл, в футболе ничего нет. Поэтому, я не знаю, кто это (смеется).

Мне кто-то говорил, что он то ли мячи носил, то ли в клубе работал. Ну, вот так у нас, видите. У нас футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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