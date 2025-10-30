Канчельскис о смене Ибрагимовым гражданства на российское: «То, что он в академии «МЮ», не значит, что он хороший игрок. Говорят: был в «Спартаке», «Динамо», «Зените» – приезжает никакой»
Ранее телеграм-канала Sport Baza сообщил, что 17-летний форвард «Манчестер Юнайтед» сменил спортивное гражданство Великобритании на российское.
В апреле уроженец Дагестана подписал профессиональный контракт с манкунианцами. Футболист уже привлекался к тренировкам с основной командой.
«У него есть свое право на выбор. Не могу понять, в чем проблема. Значит, хочет играть за ту или иную сборную. Может, ему нравится в России, хочет здесь жить, есть причины. Пускай едет!
То, что он в академии «Манчестер Юнайтед», не значит, что он хороший футболист. У нас много академий. Начинают говорить: был в «Спартаке», «Динамо» или «Зените» – приезжает никакой.
Надо пощупать. Вы, когда приходите в магазин, проверяете, смотрите. Так и здесь то же самое. Быть – одно, а играть – другое. Пускай приезжает, будем смотреть», – сказал экс-полузащитник «МЮ» Канчельскис.