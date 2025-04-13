«МЮ» наберет не больше 56 очков в АПЛ. Это худший результат в истории клуба
«Манчестер Юнайтед» проводит худший сезон в АПЛ за время ее существования.
Команда Рубена Аморима сегодня проиграла «Ньюкаслу» (1:4) в 32-м туре. За шесть туров до завершения чемпионата у нее 38 очков, она уже не сможет набрать больше 56 баллов.
Еще никогда манкунианцы не финишировали в Премьер-лиге менее чем с 58 очками. Антирекорд был установлен в сезоне-2021/22.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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