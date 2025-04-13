«МЮ» наберет не больше 56 очков в АПЛ. Это худший результат в истории клуба

«Манчестер Юнайтед» проводит худший сезон в АПЛ за время ее существования.

Команда Рубена Аморима сегодня проиграла «Ньюкаслу » (1:4) в 32-м туре. За шесть туров до завершения чемпионата у нее 38 очков, она уже не сможет набрать больше 56 баллов.

Еще никогда манкунианцы не финишировали в Премьер-лиге менее чем с 58 очками. Антирекорд был установлен в сезоне-2021/22.

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