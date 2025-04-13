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Гран-при Бахрейна-2025. Онлайн гонки

В Бахрейне состоится четвертая гонка «Формулы-1» сезона-2025.

Начало заезда – в воскресенье, 13 апреля, в 18:00 по московскому времени.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Спортса’‘:

Лидеры «Ф-1» далеки от подиума в Бахрейне, Пиастри ломает расклады в чемпионате

Гран-при Бахрейна

Международный автодром Бахрейна

13 апреля 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Пьер Гасли («Альпин»)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Карлос Сайнс («Уильямс»)

9. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

10. Юки Цунода («Ред Булл»)

11. Джек Дуэн («Альпин»)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Габриэл Бортолето («Заубер»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Оливер Бермэн («Хаас»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoАлександр Албон
logoГабриэл Бортолето
logoОскар Пиастри
logoПьер Гасли
logoЭстебан Окон
logoКарлос Сайнс
logoАндреа Кими Антонелли
logoНико Хюлькенберг
logoРейсинг Буллз
logoХаас
Гран-при Бахрейна
logoДжек Дуэн
logoМерседес
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoРед Булл
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoФернандо Алонсо
logoОливер Бермэн
logoЗаубер
logoАльпин
logoЛиам Лоусон
logoЛанс Стролл
logoАстон Мартин
logoЮки Цунода
logoУильямс
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoФеррари
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