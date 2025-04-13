Гран-при Бахрейна-2025. Онлайн гонки

В Бахрейне состоится четвертая гонка «Формулы-1» сезона-2025.

Начало заезда – в воскресенье, 13 апреля, в 18:00 по московскому времени.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна Спортса’‘:

Лидеры «Ф-1» далеки от подиума в Бахрейне, Пиастри ломает расклады в чемпионате

Гран-при Бахрейна

Международный автодром Бахрейна

13 апреля 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Пьер Гасли («Альпин»)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Карлос Сайнс («Уильямс»)

9. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

10. Юки Цунода («Ред Булл»)

11. Джек Дуэн («Альпин»)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Габриэл Бортолето («Заубер»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Оливер Бермэн («Хаас»)