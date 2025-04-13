345 зрителей пришли на игру «Химки» – «Крылья Советов» («Матч ТВ»)

Игру «Химки» – «Крылья Советов» посетили 345 зрителей.

Встреча проходит на «Арене Химки » в рамках 24-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

Как сообщает «Матч ТВ », к стартовому свистку на трибунах находились лишь 345 зрителей. Максимальная вместимость стадиона – 18636 зрителей.

57 105 зрителей посетили матч «Зенит» – «Краснодар». Это рекорд петербуржцев в этом сезоне

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды