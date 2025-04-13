345 зрителей пришли на игру «Химки» – «Крылья Советов» («Матч ТВ»)
Игру «Химки» – «Крылья Советов» посетили 345 зрителей.
Встреча проходит на «Арене Химки» в рамках 24-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).
Как сообщает «Матч ТВ», к стартовому свистку на трибунах находились лишь 345 зрителей. Максимальная вместимость стадиона – 18636 зрителей.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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