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345 зрителей пришли на игру «Химки» – «Крылья Советов» («Матч ТВ»)

Игру «Химки» – «Крылья Советов» посетили 345 зрителей.

Встреча проходит на «Арене Химки» в рамках 24-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм). 

Как сообщает «Матч ТВ», к стартовому свистку на трибунах находились лишь 345 зрителей. Максимальная вместимость стадиона – 18636 зрителей.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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