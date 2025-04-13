Панарин о долге в 75 тысяч рублей: «ФНС, не наказывайте меня – деньги есть, все заплачу. Первое дело после приезда – подтвердить «Госуслуги» в МФЦ. Сразу же, до караоке»

Артемий Панарин попросил ФНС не наказывать его за просрочку по оплате налогов.

Ранее появилась информация , что форвард «Рейнджерс » несколько месяцев не погашает задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере 75 тысяч рублей.

– Обращаюсь к ФНС (Федеральной налоговой службе – Спортс’‘) – не наказывайте меня. Я «Госуслуги» поправляю каждый год после приезда.

Только уезжаю в Америку – у меня все: «Для подтверждения надо явиться». Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас.

Каждый год я приезжаю в Питер. Первое [дело] у меня – это МФЦ, чтобы подтвердить свои «Госуслуги». Всегда так, номер один.

– А почему каждый раз надо?

– Не знаю. Говорю, можете что-нибудь сделать? Да, сейчас все будет супер – шесть лет уже езжу. Сразу же, до караоке.

Ничего невозможно забронировать без «Госуслуг» у нас в России, – сказал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на ютуб-канале «Это хоккей, брат».

«Рейнджерс» не вышли в плей-офф НХЛ после выигрыша трофея Президента за 1-е место в регулярке годом ранее. Это 4-й такой случай в истории лиги и 2-й для клуба