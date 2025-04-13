  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин о долге в 75 тысяч рублей: «ФНС, не наказывайте меня – деньги есть, все заплачу. Первое дело после приезда – подтвердить «Госуслуги» в МФЦ. Сразу же, до караоке»
39

Панарин о долге в 75 тысяч рублей: «ФНС, не наказывайте меня – деньги есть, все заплачу. Первое дело после приезда – подтвердить «Госуслуги» в МФЦ. Сразу же, до караоке»

Артемий Панарин попросил ФНС не наказывать его за просрочку по оплате налогов.

Ранее появилась информация, что форвард «Рейнджерс» несколько месяцев не погашает задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере 75 тысяч рублей.

– Обращаюсь к ФНС (Федеральной налоговой службе – Спортс’‘) – не наказывайте меня. Я «Госуслуги» поправляю каждый год после приезда.

Только уезжаю в Америку – у меня все: «Для подтверждения надо явиться». Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас.

Каждый год я приезжаю в Питер. Первое [дело] у меня – это МФЦ, чтобы подтвердить свои «Госуслуги». Всегда так, номер один.

– А почему каждый раз надо?

– Не знаю. Говорю, можете что-нибудь сделать? Да, сейчас все будет супер – шесть лет уже езжу. Сразу же, до караоке.

Ничего невозможно забронировать без «Госуслуг» у нас в России, – сказал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на ютуб-канале «Это хоккей, брат».

«Рейнджерс» не вышли в плей-офф НХЛ после выигрыша трофея Президента за 1-е место в регулярке годом ранее. Это 4-й такой случай в истории лиги и 2-й для клуба

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Это хоккей, брат!»
logoАртемий Панарин
деньги
logoРейнджерс
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин сделал 2 голевых паса в игре с «Каролиной». У форварда «Рейнджерс» 89 очков в 78 матчах
15вчера, 22:16
Хеллибак с 8-м шатаутом в сезоне, Панарин с 2+1 и Фиала с дублем – звезды дня в НХЛ
411 апреля, 06:40
Панарин набрал 2+1 в матче с «Айлендерс» и стал 2-й звездой. У него 37+50 в 77 играх в сезоне
1711 апреля, 03:55Видео
Главные новости
«Салават Юлаев» – «Спартак». 4:4 – Ружичка сравнял счет за секунду до конца 3-го периода. Онлайн-трансляция
3315 минут назадLive
Губерниев о Гашеке: «У него эволюция наоборот – скоро станет рептилией и будет грызть лед. Следим за трансформацией, скоро напишут книгу «Сердце Гашека»
318 минут назад
Карякин о фото Овечкина с Путиным на аватаре в соцсетях: «Красавчик, отстаивает свою позицию. Александр сделал для дружбы США и России больше, чем многие, кто должен этим заниматься»
2957 минут назад
Овечкин о журналистах: «Меня убивали вопросами о рекорде в начале сезона. После каждого гола: «Думаешь, это возможно?», я думал: «Господи, дайте немного отдышаться»
3сегодня, 11:53
Скабелка может возглавить «Торпедо». Экс-тренер «Авангарда», «Локомотива» и других клубов КХЛ не работает в лиге с 2023-го (Артур Хайруллин)
63сегодня, 11:26
Кубок Гагарина. «Салават» принимает «Спартак» во 2-м матче серии, «Локомотив» сыграет с «Авангардом»
419сегодня, 11:01Live
Быков о СКА: «Состав еще больше изменится, возможно. Трансферную политику формируют тренеры и руководство»
21сегодня, 10:51
Фантилли о том, что Воронков не понял судью после удаления: «Я не мог перестать смеяться, это было уморительно. Парень получил 10 минут, но решил, что готов играть в большинстве»
29сегодня, 10:41Видео
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» – с «Оттавой», «Тампа» примет «Баффало», «Каролина» против «Торонто»
15сегодня, 10:15
Овечкин сыграет с «Коламбусом» сегодня ночью. Форвард пропустил матч накануне и участвовал в мероприятии в честь рекорда
12сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Агидель» выиграла ЖХЛ, победив «Динамо-Неву» – 4-0 в серии. Клуб из Петербурга сменил тренера в день последнего матча
336 минут назад
Экблад о допуске к тренировкам с «Флоридой» после провала допинг-теста: «Один из лучших дней. Это были долгие 4-5 недель одиночества»
сегодня, 11:10
Драйзайтль о травме: «Чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы играть. Хотел бы провести пару матчей, но сейчас нужно быть умным и осторожным»
3сегодня, 09:05
Якупов о 895-й шайбе Овечкина: «Пусть этот рекорд никогда не падет. Достижение мирового масштаба, не могу до конца осознать произошедшее»
5сегодня, 08:17
Лавиолетт о «Рейнджерс» после невыхода в плей-офф: «Мы все разочарованы. Это не входило в наши планы, конечно же. Нужно было играть лучше»
11сегодня, 07:50
«Локомотив» – «Авангард». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
29сегодня, 07:35
Фантилли с дублем и 50-м очком в сезоне, Фиала с дублем и личным рекордом по голам (34), Джарвис с 1+2 – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:22
Западный Мичиган впервые выиграл чемпионат NCAA, победив Бостонский университет в финале – 6:2. Вратарь бостонцев Егоров пропустил 5 шайб
3сегодня, 06:50
Ландескуг забил за фарм «Колорадо» в АХЛ, набрав 1+1 в матче с «Хендерсоном». Это 1-й гол капитана «Эвеланш» с июня 2022 года
8сегодня, 06:35Видео
«Миннесота» вырвала победу у «Ванкувера» (3:2 ОТ после 0:2) и идет 1-й в зоне wild card на Западе – 95 очков в 81 игре. У «Сент-Луиса» 94 в 81, у «Калгари» – 90 в 79
1сегодня, 04:58