Панарин о долге в 75 тысяч рублей: «ФНС, не наказывайте меня – деньги есть, все заплачу. Первое дело после приезда – подтвердить «Госуслуги» в МФЦ. Сразу же, до караоке»
Ранее появилась информация, что форвард «Рейнджерс» несколько месяцев не погашает задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России в размере 75 тысяч рублей.
– Обращаюсь к ФНС (Федеральной налоговой службе – Спортс’‘) – не наказывайте меня. Я «Госуслуги» поправляю каждый год после приезда.
Только уезжаю в Америку – у меня все: «Для подтверждения надо явиться». Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас.
Каждый год я приезжаю в Питер. Первое [дело] у меня – это МФЦ, чтобы подтвердить свои «Госуслуги». Всегда так, номер один.
– А почему каждый раз надо?
– Не знаю. Говорю, можете что-нибудь сделать? Да, сейчас все будет супер – шесть лет уже езжу. Сразу же, до караоке.
Ничего невозможно забронировать без «Госуслуг» у нас в России, – сказал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью на ютуб-канале «Это хоккей, брат».
«Рейнджерс» не вышли в плей-офф НХЛ после выигрыша трофея Президента за 1-е место в регулярке годом ранее. Это 4-й такой случай в истории лиги и 2-й для клуба
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