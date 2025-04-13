Хет-трик Ружички с голом на 59:59 принес «Спартаку» победу над «Салаватом» в овертайме – 5:4. Счет в серии сравнялся – 1-1
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» во втором матче серии Кубка Гагарина.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В первом периоде команды обменялись голами – отличились Николай Голдобин и Владислав Ефремов.
Во втором отрезке игры Андрей Локтионов вывел «Спартак» вперед, но шайбы Денниса Яна и Динара Хафизуллина перевернули ситуацию. На 36-й минуте Адам Ружичка сравнял счет.
Большую часть третьего периода «Салават» был впереди благодаря голу Данила Алалыкина, но за секунду до конца основного времени Ружичка сделал дубль и перевел матч в овертайм.
Он же стал героем встречи, сделав хет-трик в дополнительное время.
Следующий матч серии второго раунда плей-офф пройдет в Москве 15 апреля.
Счет в серии: 1-1
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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