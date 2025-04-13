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  • Хет-трик Ружички с голом на 59:59 принес «Спартаку» победу над «Салаватом» в овертайме – 5:4. Счет в серии сравнялся – 1-1
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Хет-трик Ружички с голом на 59:59 принес «Спартаку» победу над «Салаватом» в овертайме – 5:4. Счет в серии сравнялся – 1-1

«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» во втором матче серии Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В первом периоде команды обменялись голами – отличились Николай Голдобин и Владислав Ефремов.

Во втором отрезке игры Андрей Локтионов вывел «Спартак» вперед, но шайбы Денниса Яна и Динара Хафизуллина перевернули ситуацию. На 36-й минуте Адам Ружичка сравнял счет.

Большую часть третьего периода «Салават» был впереди благодаря голу Данила Алалыкина, но за секунду до конца основного времени Ружичка сделал дубль и перевел матч в овертайм.

Он же стал героем встречи, сделав хет-трик в дополнительное время.

Следующий матч серии второго раунда плей-офф пройдет в Москве 15 апреля.

Счет в серии: 1-1

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
онлайны
logoКубок Гагарина
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАндрей Локтионов
logoВладислав Ефремов
logoДинар Хафизуллин
logoДанил Алалыкин
logoАдам Ружичка
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logoНиколай Голдобин
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