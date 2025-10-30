Аморим, Артета, Эмери, Ираола номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам октября номинированы 4 специалиста.

Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед ») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5»;

Микель Артета («Арсенал ») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+4»;

Унаи Эмери («Астон Вилла») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+3»;

Андони Ираола («Борнмут») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.