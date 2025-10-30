Аморим, Артета, Эмери, Ираола номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ
Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
На награду по итогам октября номинированы 4 специалиста.
Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5»;
Микель Артета («Арсенал») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+4»;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+3»;
Андони Ираола («Борнмут») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
