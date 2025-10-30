Лисандро вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы «крестов». Защитник не играл с февраля

Лисандро Мартинес вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

Защитник «Манчестер Юнайтед » принял участие в сегодняшнем занятии вместе с остальными игроками основного состава.

Аргентинец получил травму крестообразной связки колена в матче с «Кристал Пэлас» 2 февраля (0:2) и с тех пор не выходил на поле. Он перенес операцию.